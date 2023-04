“Treinkaartjes zouden juist goedkoper moeten worden, ik kijk jaloers naar Duitsland”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Treinkaartjes zullen na volgend jaar opnieuw duurder worden. Dit tot grote frustratie van GroenLinks-Statenlid Bas de Boer.

“Ik baal hier heel erg van”, vertelt De Boer. “We zouden er juist voor moeten zorgen dat het openbaar vervoer toegankelijker wordt. Toegankelijker door lagere prijzen. Maar nu is er in Den Haag besloten dat de prijzen toch opnieuw omhoog mogen. En daar baal ik van. Ik vind dat Den Haag hele andere keuzes zou moeten maken op dit terrein.”

Besluit van staatssecretaris

Uit een brief van staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) van Infrastructuur blijkt dat de prijzen van kaartjes in de spits omhoog mogen. Ook is er toestemming om te schrappen in de dienstregeling. Oorzaak zijn de oplopende kosten en dalende opbrengsten bij NS. Dit zorgt voor een financieel tekort waar oplossingen voor nodig zijn. De stijgende kosten worden veroorzaakt door loon- en energiekosten. De dalende opbrengsten worden veroorzaakt doordat werkenden nog altijd veel thuiswerken.

“Omgekeerde wereld”

Toch is het wel de wereld op zijn kop. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de treinkaartjes bij NS met gemiddeld 4% gestegen. Bij regionale vervoerders ligt deze stijging op 7 tot 8%. De kosten voor benzine zijn echter met 17 cent de liter verlaagd. “Het is inderdaad de wereld op zijn kop”, beaamt De Boer. “Ondertussen zijn er wel berichten dat brandstof voor de auto weer duurder wordt. Waarbij er ondertussen wel weer maatregelen worden genomen voor het aanpassen van de wegenbelasting. Terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over het vraagstuk hoe je het ov aantrekkelijker kunt maken, hoe je daar in zou kunnen investeren. Dat bussen en treinen goede frequenties rijden, dat de vervoersmiddelen naar de juiste bestemmingen rijden. En dat is lastig. Ook in onze provincie. Want als provincie zullen we opnieuw met bezuinigingsvraagstukken op het ov te maken krijgen omdat we geen compensatie voor de Covid-crisis krijgen. Want realiseer je wel dat de Covid-crisis dan voorbij is, maar het openbaar vervoer is nog altijd niet terug op het oude niveau. Het is een omgekeerde wereld.”

“Vragen gesteld aan provinciebestuur”

De Boer kijkt ook jaloers naar Duitsland. “Daar kan het wel. Daar kunnen mensen voor schappelijke prijzen in bus en trein stappen. En dat is een kwestie van keuzes. Als je beleid is ingericht dat als je eerste kijkt naar het openbaar vervoer en daarna pas naar andere vervoersmiddelen, dan komt het ov altijd bovenaan te staan. Dan ga je hele andere keuzes maken. Maar dat is wel iets wat in Den Haag moet gebeuren. Als provincie zijn we met handen gebonden. Afgelopen week hebben we als fractie vragen gesteld gesteld aan het provinciebestuur wat we kunnen doen om verdere bezuinigingen op het ov in onze provincie te voorkomen. En eerlijk gezegd heb ik de oplossing hier zo ook niet voor handen.”

“Blijf gebruik maken van het ov”

Aan de keukentafel zullen de prijsstijgingen van treinkaartjes maandagavond waarschijnlijk in menig gezin besproken worden. Het oordeel zal zijn dat de zorgen toenemen. “En die zorgen deel ik. Om dit op te lossen zullen er op rijksniveau andere keuzes gemaakt moeten worden. Als partij gaan we er alles aan doen om dit te realiseren. En tegen de mensen thuis zou ik willen zeggen, probeer het openbaar vervoer niet te verlaten. Ondanks dat het duurder wordt blijft reizen met de bus en trein belangrijk. Het biedt weer ruimte om te investeren.”

De Boer krijgt bijval van Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks. Zij laat op Twitter weten: “Minder de auto, meer het ov. Als dat is wat je wilt, dan kan niet autorijden én ov duurder worden.”

Minder de auto, meer het OV. Als dat is wat je wil, dan kan niet autorijden én OV duurder worden. https://t.co/QLbXAxQpsN — Suzanne Kröger 💚 (@suzanne_GL) April 24, 2023