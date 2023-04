Treinen tussen Stad en Weener rijden vrijdagochtend niet verder dan Bad Nieuweschans

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Door een staking bij de Duitse spoorwegen rijden de treinen tussen de stad Groningen en Weener tot vrijdagochtend 11.00 uur niet verder dan Bad Nieuweschans.

De treinvervoerder zet in ieder geval tot 11.00 uur bussen in tussen de Nederlandse grensplaats en het Duitse eindstation van de Arriva-treinen.

Daarna hoopt Arriva het vervoer weer door te zetten tot Weener, maar zekerheid over volledige hervatting van de normale dienstregeling is er niet. Ook na 11:00 uur zal het treinverkeer in Duitsland waarschijnlijk ontregeld zijn. Dat geldt mogelijk ook voor de rest van komend weekend.