Trappelen van ongeduld om Koningsdag: “Voor een dorp is dit één van de belangrijkste dagen in het jaar”

Koningsdag in Ten Boer. Foto: Els Gelling / ingezonden

Er wordt woensdagavond in verschillende dorpen nog druk gewerkt om Koningsdag 2023 succesvol te laten verlopen. En de dorps- en Oranjeverenigingen hebben er zin in. Want Koningsdag is wel het summum voor de dorpen.

“Het succes staat of valt met het weer”, vertelt Berend de Boer van de Oranjevereniging in Haren. “Wat je niet hoopt is dat het in het water valt. Dat kinderen in regenpakken of plastic zeiltjes op de vrijmarkt moeten zitten. Nu lijkt het gelukkig droog te blijven, maar het wordt wel fris. Wij starten morgen om 11.00 uur op het Raadhuisplein. Daar vindt een toespraak plaats van burgemeester Koen Schuiling. De burgemeester hebben we weten te strikken. We dachten, we proberen het. En we kregen groen licht. Daar zijn we heel blij mee. Daarna worden twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld, wordt de vlag gehesen en vervolgens start de kindervrijmarkt. Die vindt plaats in het centrum van Haren.”

Berend de Boer (Haren): “De vrijmarkt is de kurk waar alles op drijft”

De kindervrijmarkt is ook de kurk waar op Koningsdag alles op drijft. “Kinderen nemen daar aan deel. Maar ook ouders en verzorgers komen er op af. En daardoor ontstaat er reuring in het dorp. Mensen ontmoeten elkaar. Wij leuken de vrijmarkt op met muziek, we hebben een demonstratie van oude brandweerauto’s geregeld en Jan Plezier biedt rondritjes aan door het dorp. En er is Caraïbische muziek. Panmagic komt langs, en als die gaan spelen ontstaat er sowieso een zomers gevoel.”

Tekst gaat verder onder de foto:

In de Oranjebuurt vindt op Koningsdag een vrijmarkt plaats. Foto: Sebastiaan Scheffer

Petra Drijver (Oranjebuurt): “Wij organiseren leuke dingen om de vrijmarkt heen”

Ook in de Oranjebuurt in Stad wordt woensdagavond nog druk gewerkt. “We hebben alvast wat spullen klaargezet voor morgenochtend”, vertelt Petra Drijver van de organisatie. “Maar we zijn even naar binnen gelopen, want het begon te regenen. Ik hoop wel dat het morgen droog blijft. Ook hebben we briefjes onder de ruitenwissers van de geparkeerde auto’s gestopt met de oproep om de wagens elders te parkeren. Want op en rond het Nassauplein vindt morgen een vrijmarkt plaats. Die vrijmarkt organiseren wij niet, die is er gewoon en wij organiseren er wat dingen om heen zodat het extra leuk wordt.”

“Met deze formule hebben we al jaren succes”

Drijver: “Zo kan er morgen pony gereden worden, kunnen kinderen geschminkt worden en ook is er muziek. We hebben een discjockey en een bandje geregeld. En uiteraard zijn er hapjes en drankjes.” De vrijmarkt begint op Koningsdag om 09.00 uur. “Het kan dan nog flink koud zijn, dus wij adviseren de kinderen die op de vrijmarkt zitten om zich warm aan te kleden en niet op de grond te gaan zitten.” Voor de organisatie is het ook een belangrijke dag. “Koningsdag brengt de wijk bij elkaar. Mensen ontmoeten elkaar. Er ontstaan gesprekken. En dat is super gezellig. Als organisatie kun je het ook heel groot maken, maar wij hebben met deze formule al jaren succes. En we weten zeker dat het morgen een prachtige dag gaat worden.”

Freek van der Ploeg (Ten Boer): “Wij trakteren morgen op koffie, thee en wat lekkers van de plaatselijke bakker”

In Ten Boer zijn ze ondertussen al klaar met de voorbereidingen. “We hebben er zin in en we hopen dat het een geweldige dag gaat worden”, vertelt Freek van der Ploeg van Dorpsbelangen Ten Boer enthousiast. “Ons programma op het Dorpsplein bij de muziekkoepel begint om 10.00 uur. Wethouder Inge Jongman gaat een toespraakje doen, het Wilhelmus zal klanken en de vlag wordt gehesen. En wat wel leuk is om te vertellen is dat we als Dorpsbelang trakteren. Voor iedereen is er koffie, thee of ranja, met wat lekkers van de plaatselijke bakker Post.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Op de Singels in Stad werden woensdagavond al de eerste plekken geclaimd voor de vrijmarkt. Foto: Rieks Oijnhausen

“Jaarlijks enkele honderden bezoekers”

En daarna begint er ook in Ten Boer een vrijmarkt. “Wij maken dat extra leuk door een springkussen, een schminktafel, een horecaplein en er is livemuziek. Het is een dag die voor Ten Boer belangrijk is. Mensen ontmoeten elkaar. Het is gezellig. Jaarlijks trekt het evenement ook enkele honderden bezoekers. In de avond hebben we trouwens een pub-quiz in het dorpshuis. Daar hebben zich zestig mensen voor aangemeld en daarmee zitten we dan ook helemaal vol. Dus ja, wij hebben er zeker zin in!”

Berend de Boer (Haren): “Op deze dag vieren we de band met het Koninklijk Huis”

Terug naar Haren. Want ook daar wordt Koningsdag op een feestelijke manier afgesloten. Berend de Boer: “In de Gorechtkerk vindt een oranjeconcert plaats. Er zal klassieke muziek ten gehore worden gebracht maar ook zullen er evergreens, musicals en vaderlandse liederen te horen zijn.” Voor De Boer is het ook een belangrijke dag: “Het is dit jaar tien jaar geleden dat Willem-Alexander onze koning werd. Het Koninklijk Huis is al vele eeuwen met ons land verbonden. En dit is de dag waarop we die band vieren. En daar heb ik altijd heel veel waarde aan gehecht.”

“Oranje staat voor mij gelijk aan vrijheid”

De Boer: “En ja, de laatste tijd is er kritiek te horen op onze monarchie. En we kunnen ook niet ontkennen dat de koning en koningin wat ongelukkige manoeuvres hebben gemaakt. Het is duidelijk dat je daar geen bonuspunten mee scoort. Maar Oranje staat voor mij gelijk aan vrijheid. Dat we kunnen leven en wonen in een vrij koninkrijk.”

“Al die vlaggen en fanfareorkesten op 30 april, dat voelde alsof het ook een beetje voor mij was”

Toch had De Boer liever gezien dat Koningsdag op 30 april gevierd zou worden: “Nou, haha. Kijk. Ik ben op 30 april jarig. En we hebben natuurlijk heel lang Koninginnedag op 30 april gehad. Toen ik jong was vond ik dat heel bijzonder. Al die vlaggen, de fanfareorkesten. Ik had altijd het gevoel dat het ook een beetje voor mij was. Noem het naïef, maar ik genoot daar van. Ik heb de koning ook ooit mogen ontmoeten en ik vertelde hem toen dat het jammer is dat Koningsdag op een andere datum ging vallen. Het is niet netjes om de koning te quoten maar om te parafraseren, hij vroeg, verklaar u nader. Waarbij ik dit uitlegde. Toen zei hij, beschouw het positief meneer De Boer. Nu kunt u twee feesten vieren. Dat is ook wat waard, haha.”