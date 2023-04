Tot ruim 8 procent salaris erbij voor personeel dakleerfabrikant Icopal

De 120 werknemers van dakleer- en bitumenfabrikant Icopal in Groningen krijgen er dit jaar 3 procent salaris bij en nog eens 130 euro per maand. De mensen met de laagste lonen gaan er zelfs ruim 8 procent op vooruit.

De leden van de FNV bij dit bedrijf zijn akkoord gegaan met deze afspraken. De nieuwe cao heeft een looptijd van negen maanden, tot 1 januari 2024. Naast de loonsverhoging krijgen de medewerkers eenmalig 500 euro en gaat de reiskostenvergoeding naar 21 cent per kilometer. Verder kunnen alle werknemers gebruikmaken van de RVU-regeling. Daarmee kunnen ze tot drie jaar eerder stoppen met werken. In de vorige cao gold deze regeling nog voor maximaal twee jaar.

FNV-bestuurder Janwillem Compaijen: ‘We hebben een mooie afspraak die vooral goed is voor de mensen met de laagste lonen. Zij gaan er ruim 8 procent op vooruit. We zijn ook blij met de RVU-regeling. Die hebben we nu op de volle drie jaar. Hij geldt voor alle werknemers. Iedereen die zichzelf om fysieke of psychische redenen niet helemaal fit zijn AOW-datum ziet halen kan zich hiervoor melden.’