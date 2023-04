Ton Baas aangesteld als formateur Noorderzijlvest

Foto: Robert Wieringa voor Waterschap Noorderzijlvest

Ton Baas (VVD) is aangesteld als formateur in het waterschap Noorderzijlvest. Dat is woensdagavond bekendgemaakt.

De afgelopen periode was Cora-Yfke Sikkema actief als informateur. Haar voorstel is om in het waterschap voor een brede coalitie te gaan met ruimte voor de oppositie. De beoogde coalitie moet volgens Sikkema bestaan uit Water Natuurlijk, BBB, PvdA, Geborgd Natuur en Student en Water. De formateur gaat nu aan de slag om te onderzoeken of er genoeg vertrouwen is tussen de beoogde coalitiepartners en om de samenwerking daadwerkelijk vorm en inhoud te geven.

Ton Baas heeft veel ervaring op bestuurlijk vlak. Baas was van 2003 tot 2007 gedeputeerde in Friesland. Daarna werd hij waarnemend burgemeester in onder andere Dongeradeel, Boarnsterhim, Opsterland en Midden-Drenthe. Noorderzijlvest is ook bekend terrein voor de politicus. Drie jaar geleden trok hij het proces vlot rond het project ‘Kaderrichtlijn Water-maatregelen Paterswoldsemeer’.