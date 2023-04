Toeristenbelasting in Stad met 8 procent gestegen

Foto: Alicia Zinn via Pexels

Wie overnacht in een hotel in de gemeente Groningen, betaalt 4,00 euro toeristenbelasting per nacht. Dat is veel meer dan het gemiddelde van 1,85 euro in onze provincie.

De toeristenbelasting in onze provincie is afgelopen jaar met 6 procent gestegen. Wel zijn er grote verschillen per gemeente. Zo steeg het tarief in de gemeente Groningen met 8 procent. De toename was het sterkst in Oldambt, namelijk ruim 36 procent; van 1,10 naar 1,50 euro. Het blijkt allemaal uit het jaarlijkse onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl, naar de toeristenbelasting in Nederland.

Gemeenten mogen zelf bepalen of en hoeveel toeristenbelasting ze heffen. Er zijn daarom grote verschillen op lokaal niveau. In Noord-Holland wordt gemiddeld het hoogste belastingtarief gevraagd: 3,16 euro er persoon per nacht. Dit komt vooral door het hoge tarief in Amsterdam van 12,12 euro.