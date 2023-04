Toch nog kaarten te koop voor Rammstein in Stadspark

Foto: Dennis Radaelli via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

Rammstein heeft vrijdagmiddag toch nog een paar kaartjes voor de eerste in de reeks van twee concerten in het Stadspark in de verkoop gegooid. Dat maakte de band bekend via Instagram.

Voor zowel een reguliere staanplaats als de ‘Feurzone’ (vooraan het podium) zijn nog een paar tickets beschikbaar. Vermoedelijk moeten fans die in september een kaartje misliepen voor het optreden van de Duitse metalband er opnieuw snel bij zijn. Wie er op 6 juli bij wil zijn in het Stadspark, kan hier proberen om een ticket te kopen.

De 50.000 tickets voor het eerste concert waren begin september binnen een uur over de toonbank gevlogen. Een dag later besloot de band een tweede concert in te plannen voor 7 juli. Ook de kaartjes voor dit optreden waren binnen no-time verkocht.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Rammstein (@rammsteinofficial)