Tien selectiespelers blijven bij Be Quick, maar doelman Robert Smit vertrekt

Foto Andor Heij. Be Quick - Hoogeveen. Doelman Robert Smit ziet een bal op zich afkomen

Tien selectiespelers van Be Quick 1887 lieten deze week weten nog een jaar langer bij de vierde divisionist te blijven. Maar eerste doelman Robert Smit zit daar niet bij, want hij vertrekt.

“Ik heb een goeie tijd gehad bij Be Quick, maar na zes jaar op dit niveau ben ik aan iets anders toe, een nieuwe omgeving”, aldus Smit, die een stap hoger wil zetten. “Ik heb met Be Quick vijf jaar hoofdklasse en een jaar derde divisie gespeeld en heb dat naar mijn idee goed gedaan. Afgezien van een half jaar blessureleed heb ik in die zes jaar alles gespeeld. Ik heb het gevoel dat er meer in zit. Ik ben nu dertig en dat zijn de goede jaren. Ik ben benieuwd of ik een hoger niveau aan kan”.

Smit is keeperstrainer bij de jeugd van FC Groningen. Ook het trainersvak noemt hij als optie. “Ik hoop op een club op niveau, maar zo niet wil ik me verder ontwikkelen als keeperstrainer bij de senioren. Ik heb al veel ervaring bij de jeugd, maar het lijkt me ook leuk om keepers te trainen bij een club op een hoger amateurniveau. Voor dit moment zie ik dat wel als een plan B, want mijn absolute voorkeur is om zelf te blijven spelen op een mooi niveau, nu ik merk dat ik in de beste fase zit van mijn loopbaan als keeper”.

Bij Be Quick ontstaat door het vertrek van Smit geen keepersprobleem, want bij de tien spelers die sowieso blijven zijn twee doelmannen.