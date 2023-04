Thomas Sleurink tekent voor twee seizoen bij Lycurgus: ‘Droom die uitkomt’

Thomas Sleurink - Foto via Lycurgus

Samen Lycurgus kan de komende twee seizoenen beschikken over de diensten van Thomas Sleurink. De Kampenaar komt over van het Talentteam Papendal.

Sleurink doorliep alle nationale jeugdselecties en zit inmiddels bij Jong Oranje. De twee meter lange, linkshandige diagonaal is de vijfde speler die vastligt bij Lycurgus voor komend seizoen. Eerder werden Kyle McCauley, Guus Boer, Luuk Hofhuis en Jeffrey Klok al gecontracteerd.

Volgens Sleurink is zijn verbintenis aan Lycurgus een droom die uitkomt: “Ik ben altijd al fan geweest van Lycurgus. Als kleine jongen kijk je rond wat goeie clubs zijn en ik heb er altijd al een goed gevoel bij gehad. Ik had meerdere opties voor volgend seizoen, maar Lycurgus is een goed begin van mijn loopbaan. Geweldig om voor de club te spelen waar ik van jongs af aan fan van ben. Helemaal in combinatie om voor de landstitel te gaan spelen.”