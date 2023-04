Terwijl er volop gefeest wordt, wordt er in de bakkerij hard gewerkt: “Heerlijke oranje tompoucen”

Foto: Bakkerij Henk Post

Het is donderdag Koningsdag. Een dag die gepaard gaat met de Hollandse driekleur in top, vrijmarkten, oranjebitter en ook oranje tompoucen.

“We zijn vanavond begonnen met de werkzaamheden om de oranje tompoucen te maken”, vertelt Henk Post van de gelijknamige bakkerij in Ten Boer. “Terwijl veel mensen gezellig de Koningsnacht aan het vieren zijn, of wellicht misschien al onder de wol liggen, werken wij een groot deel van de nacht door om een groot aantal tompoucen te maken. En het gaat ontzettend goed. Het is een traditie dat we heerlijke tompoucen op Koningsdag verkopen.”

En er moet flink doorgewerkt worden want er wordt op Koningsdag in Ten Boer getrakteerd. Dorpsbelangen Ten Boer liet woensdagavond weten dat alle bezoekers van de festiviteiten in het dorp koffie, thee of ranja met wat lekkers krijgen. Wat dit lekkers is, laat zich uiteraard raden. De bakkerij in Ten Boer is op Koningsdag vanaf 08.00 uur geopend.