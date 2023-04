Teleurstelling bij Be Quick ondanks late gelijkmaker tegen SJC

Foto Andor Heij. Druk van Be Quick op het SJC doel.

Be Quick 1887 maakte zondag in blessuretijd een 2-0 achterstand goed tegen SJC: 2-2. Toch overheerste bij de Groningers de teleurstelling over twee verloren punten in de strijd voor een (vervangende) periodetitel in de vierde divisie.

Be Quick was in het eigen Esserbergstadion tegen het door blessures gehavende SJC voor de pauze heer en meester, maar tot echt uitgespeelde kansen kwam Be Quick niet. Nilay van der Ploeg knalde wel op de lat en Jolt Postma zag zijn schot van een meter of dertig nog net gestopt worden door SJC doelman Kevin Schelvis. “Zij stonden met zes man op lijn te verdedigen”, aldus Postma over zijn poging. “En we lieten het zelf ook liggen, want onze bezetting voor het doel klopte niet. Dan moet je een keer wat anders proberen”.

Na de pauze drong Be Quick meteen weer aan, maar na 55 minuten kwam de ploeg uit Noordwijk op voorsprong toen Jelle van Went een vrije trap raak kopte. Trainer Steven Wuestenenk baalde daarvan: “Ik had de jongens al gewaarschuwd dat ze bij standaardsituaties gevaarlijk waren. Als we dan zo kinderlijk een vrije trap weggeven lopen we toch in hun mes”.

Daniel Teune was dichtbij de gelijkmaker, maar zijn schot ging via de paal naast. SJC was effectiever bij een tegenstoot. Van Went zette de aanval op en Martijn van Trigt tikte na 77 minuten simpel binnen: 0-2.

Be Quick gaf niet op. Zo knalde Teune een vrije trap op de paal. SJC doelman Schelvis raakte daarbij geblesseerd en reservedoelman Willem Beuk beleefde daarna een dramatische middag. Via twee vrij identieke situaties kwam Be Quick namelijk langszij. Eerst schoot Teune in blessuretijd een bal die afgeslagen leek te worden raak 1-2. Vijf minuten in de extra tijd schoot Postma de 2-2 eindstand op het scorebord. “Ik ben eerder teleurgesteld dan blij”, aldus Postma na afloop.

Trainer Wuestenenk deelde die mening: “SJC miste zoveel spelers en dat zag je aan hun spelbeeld. Ik snap wel dat het moeilijk is om daar doorheen te spelen. Maar het neemt niet weg dat we een aantal kansen kregen, drie keer het aluminium en dan moet de bal ook een keer goed vallen en het een keer mee zitten. Het is een wonder dat je nog een punt pakt, maar de teleurstelling overheerst”.

Be Quick verspeelde dure punten in de strijd om de bovenste plekken. “Het kampioenschap speelde al helemaal geen rol meer bij ons”, zei Postma. “Maar we willen wel vol voor die derde periode gaan”. Be Quick staat daarin tweede met vier punten achterstand op Heino. In de reguliere stand staat Be Quick zesde.