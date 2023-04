Tekort Groningen Airport Eelde minder dan begroot

Foto: Kas van Zonneveld / Groningen Airport Eelde

Het tekort van vliegveld Groningen Airport Eelde over 2022 is minder groot dan begroot. Dat blijkt uit een brief die GAE met de cijfers over het vierde kwartaal van vorig jaar naar de aandeelhouders heeft gestuurd. Dat meldt RTV Drenthe.

Het verwachte financieel resultaat over 2022 is volgens de leiding een verlies van 281.415 euro, terwijl een verlies van 1.371.00 euro was begroot. Vorig jaar werden er vanaf het vliegveld bijna 100.000 reizigers vervoerd. Dat is acht procent meer dan verwacht. Het is nog wel minder dan in het laatste jaar voor de coronacrisis. In 2019 werden er 185.000 passagiers vanaf de luchthaven vervoerd.

Het aantal vliegbewegingen over 2022 komt uit op 59.664. Dat aantal is lager dan verwacht. Volgens GAE komt dit omdat er minder lesvluchten zijn geweest. Definitief zijn de cijfers nog niet. Tijdens de coronaperiode kreeg GAE een NOW-subsidie van 917.300 euro. De rechter moet nog een beslissing nemen of dit geld nog terugbetaald moet gaan worden.