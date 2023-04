Talentontwikkelingstraject GRONDSLAG zoekt naar opkomend muzikaal talent

GRONDSLAG is op zoek naar nieuwe en enthousiaste deelnemers voor het talentontwikkelingstraject voor het aanstaande seizoen. Deelnemers kunnen zich tot eind mei aanmelden.

Het traject is een samenwerking tussen de poporganisaties ESNS, SPOT, Vera, Simplon, Noordstaat en EM2 en wordt georganiseerd door POPgroningen. “GRONDSLAG is een project dat opkomend muzikaal talent op maat helpt te ontwikkelen in de genres pop, elektronisch en urban”, meldt de organisatie. “Acts kunnen zich aanmelden en de acht acts die geselecteerd worden krijgen een cultureel seizoen lang coaching van professionals uit de muziekindustrie. Dit gebeurt in de vorm van individuele coaching sessies en vier gezamenlijk bijeenkomen. Op deze manier werken deelnemers aan de ontwikkeling van hun loopbaan.”

Geïnteresseerden moeten woonachtig zijn in de provincie Groningen. “Het traject dat we aanbieden is geschikt voor live-acts van alle genres die hun eigen muziek maken. Bovendien is het belangrijk dat de act gedreven is en zich wil richten op zowel muzikale als inhoudelijke ontwikkeling, en openstaat voor coaching, samenwerking en feedback. Uit de aanmeldingen worden acht acts geselecteerd.” De bedoeling is dat door artiesten de juiste handvaten te geven zij zelfredzamer worden en beter uitgerust zijn om te werken aan een duurzame muzikale carrière.

Aanmelden voor GRONDSLAG kan op deze website en is mogelijk tot 26 mei 12.00 uur.