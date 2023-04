Taakstraf voor agent die met hoge snelheid fietser aanreed

Een agent heeft vrijdag een taakstraf van 120 uur gekregen wegens het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval in Groningen.

De agent reed in een politieauto met hoge snelheid op 7 februari vorig jaar een fietser aan op de Friesestraatweg. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en heeft blijvend letsel opgelopen.

De politiewagen had op het moment van het ongeval geen sirenes of zwaailichten aan. De auto reed volgens de rechtbank ruim 110 terwijl 50 de maximumsnelheid is.

Naast de taakstraf kreeg de agent een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar.