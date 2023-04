Succesvolle schoonmaakactie in Noorderplantsoen: “Acht volle zakken, en dat is iets minder dan vorige keer”

Foto: Wouter Holsappel

Vrijwilligers hebben zaterdag de handen uit de mouwen gestoken in het Noorderplantsoen. Tonny Evers van de organisatie spreekt van een succesvolle schoonmaakactie.

Hoi Tonny! Hoe ging het vandaag?

“Het ging eigenlijk heel goed. De weersvoorspellingen waren van tevoren slecht want het zou gaan regenen, maar toch hebben we het uiteindelijk droog getroffen. Er was ook een flinke opkomst. Dertig mensen hadden zich gemeld om te helpen bij het schoonmaken. En het was een mooi gemêleerd gezelschap. Er waren verschillende kinderen, maar ook oudere mensen. En samen zijn we aan de slag gegaan.”

Jullie doen dit niet voor de eerste keer hè?

“Nee, klopt. We deden dit voor de veertiende keer. Daarbij werken we samen met de gemeente Groningen. De gemeente heeft ook echt haar best gedaan. Ze hadden een goochelaar naar het plantsoen laten komen. ‘Nico met z’n kliko’ maakte met zijn acts duidelijk dat het weggooien van spullen heel slecht is, en ook gevaarlijk is voor de dieren. De opruimactie begon bij restaurant Zondag. Daar was koffie en thee, en werd er door Zondag ook op brownies getrakteerd. En daarna ging men aan de slag.”

Is er veel afval opgehaald?

“We hadden acht volle vuilniszakken. En daar zijn we eigenlijk heel blij mee, want het is minder dan bij de vorige editie. En dan kom je tot de conclusie dat zo’n actie als vandaag nog steeds heel erg nodig is, maar dat er toch minder wordt weggegooid. En hoe dat komt? Er is natuurlijk statiegeld ingevoerd op flesjes. Dat zou een reden kunnen zijn. Vanaf vandaag is er ook statiegeld op blikjes. Dat zou in de toekomst ook een bijdrage kunnen leveren, maar uiteindelijk heeft het ook vooral te maken met gedrag. Als je maar vaak genoeg zegt dat het slecht is voor de natuur, en dat je het beter kunt weggooien in een container, dan krijgt zo’n oproep vanzelf gehoor. Maar het gaat langzaam.”

Die oproep staat genoteerd. En hoe nu verder?

“In de herfst vindt er weer een opruimactie plaats. Op zaterdag 7 oktober gaan we opnieuw het plantsoen in. Dat zal dan voor de vijftiende keer zijn, en ik verwacht dat we het daarna ook nog wel even blijven doen. Iedereen wil tenslotte een mooi en net Noorderplantsoen.”