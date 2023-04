Studentenbelangenverenigingen zamelen met voetbalwedstrijd geld in voor 113 Zelfmoordpreventie

Foto: Lijst STERK

Leden van de studentenbelangenverenigingen HSV en Lijst Sterk hebben vrijdag geld ingezameld voor 113 Zelfmoordpreventie. Dit gebeurde door een voetbalwedstrijd te spelen op Zernike.

Zelf omschrijven ze het als de wedstrijd van de eeuw. Toch valt het met de rivaliteit tussen de beide verenigingen wel wat mee. Vrijdagmiddag om 16.00 uur klonk op het veld van The Knickerbockers het fluitsignaal voor de start van de wedstrijd. Behalve dat de elftallen, bestaande uit bestuurders en actieve studenten van verschillende verenigingen, wilden winnen, wilde men ook zoveel mogelijk geld ophalen voor 113 Zelfmoordpreventie.

Derde helft

Dat geld werd ingezameld door een toegangsprijs te heffen. Toeschouwers die de wedstrijd wilden zien betaalden vijf euro. Ook waren er giften welkom. Maar het meeste geld werd ingezameld met de derde helft. Bij elke consumptie gaat er geld naar het goede doel. Bij een biertje van 1,50 euro gaat dertig cent naar het goede doel.

Somberheid

Het initiatief om een goede doelenwedstrijd te houden ontstond vorig jaar. De verenigingen constateerden dat veel leeftijdsgenoten te maken hadden met somberheid en depressiviteit. De wedstrijd vorig jaar leverde 1.500 euro op. Daar willen de studenten dit jaar overheen gaan. Het precieze bedrag dat opgehaald is wordt komende week bekendgemaakt.

113

Zie jij het leven niet meer zitten? Praten kan opluchten. Je kan 24/7 anoniem chatten via www.113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).