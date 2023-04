Studenten ROC Menso Alting naar Libanon voor ontwikkelingswerk

ROC Menso Alting. google streetview

Twaalf Business College studenten van ROC Menso Alting uit de Wijert gaan van 17 tot 24 april aan de slag in Libanon.

In het kleine land in het Midden-Oosten gaan ze een Nederlands echtpaar helpen dat daar werkt namens Stichting Agapè in de hoofdstad Beiroet. De studenten delen in Libanon zelf ingezamelde hulpgoederen uit via huisbezoek en bij het gebouw van Agapè. Ook gaan ze daar een opslagruimte opruimen. Het past allemaal bij een onderdeel van hun opleiding, namelijk het keuzedeel ‘ontwikkelingssamenwerking’.

De studenten hebben zelf acties georganiseerd om geld in te zamelen voor het transport van ingezamelde kleding en hygiënemateriaal, die ze daar gaan uitdelen. Doordat het een internationaal project is leren de studenten ook iets over een andere cultuur en zien ze de verschillen met hun eigen leven. Als begeleiding gaan drie docenten van de school mee.

De veiligheidssituatie in Libanon is niet goed. Er is regelmatig sprake van geweld en aanslagen. De school en Stichting Agapè houden nauwlettend de situatie in de gaten en volgen het advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.