Studenten Albertus doneren 1.000 euro aan Dierenambulance Groningen

Foto: Dierenambulance Groningen / Albertus Magnus

De stichting STAR heeft duizend euro gedoneerd aan Dierenambulance Groningen. STAR staat voor Stichting Student Albertus Reageert, en is een onderdeel van Albertus Magnus.

STAR zet zich al diverse jaren in voor goede doelen in Stad en Ommeland. Het doel van de stichting is om de kloof te verkleinen tussen Albertus Magnus en de inwoners. “Wij steunen lokale doelen door het inzamelen van geld en het leveren van vrijwilligerswerk”, schrijft STAR. “Het inzamelen van geld gebeurt via het doneren van biertjes. Een biertje op de vereniging kost 0,90 eurocent en een student kan er voor kiezen om deze prijs te verhogen.”

Eerder heeft STAR onder andere geld ingezameld voor het Rode Kruis, Kids United en de Voedselbank. Dierenambulance Groningen laat weten blij te zijn met het geld. De duizend euro gaat gebruikt worden voor nieuwe materialen in de dierenambulances.