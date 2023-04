Student & Stad wil deelscooters in Stad niet afschieten: “Opteren voor hybride parkeren”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de Groningse gemeenteraad wordt woensdag gesproken over de deelscooters. Veel partijen zijn kritisch over de vorm van deelvervoer, maar de fractie van Student & Stad wil het gebruik van deelscooters in Stad mogelijk houden.

In de raad staat een meningsvormende sessie op het programma. Dit omdat de vergunningen van Check en Felyx binnenkort verlopen. Verschillende partijen zijn kritisch over de vorm van deelvervoer omdat er overlast wordt ervaren door hinderlijk geparkeerde scooters. Dat ziet Student & Stad ook. “Maar we denken dat we nog aan verschillende knoppen kunnen draaien”, vertelt raadslid Karoline de Groot. “Als je kijkt naar de positieve effecten. Het gebruik van de deelscooter is de afgelopen jaren toegenomen. Met name het aantal ritten naar P+R’s. Ook zien we dat veel ritten met twee personen worden gemaakt, maakt een stijgend aantal werkenden gebruik van de deelscooter en heeft een scooter een langere levensduur dan een deelfiets.”

Hybride parkeersystematiek

Momenteel mag je de deelscooters vrijwel overal in de openbare ruimte parkeren, met uitzondering van de binnenstad. Veel partijen willen overstappen naar een hub-systeem. “Wij gaan voorstellen om een hybride parkeersystematiek in te voeren. De gemeente gaat de komende jaren fors inzetten op deelmobiliteit. Deelscooters zijn hier onderdeel van. Het is zonde en niet nodig om ze nu al na twee jaar volledig af te schieten.” De partij denkt dat het slim is om zowel fysieke als digitale hubs op plekken te plaatsen waar overlast wordt ervaren, zoals op het Hoofdstation en op Zernike.

Gebruiksvriendelijkheid

Daarnaast moet het erg makkelijk worden gemaakt om overlast te kunnen melden. “Deelvervoer valt of staat met gebruiksvriendelijkheid. Als we nu volledig overstappen op een hub-systeem, waarbij de scooter je brengt van een plek waar je niet bent, naar een plek waar je niet moet zijn, dan haken gebruikers af. Zie ze dan nog maar eens terug te winnen.”