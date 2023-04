Student en Stad wil water in ’toiletwoestijn’ Groningen

Als het aan de raadsfractie van Student en Stad ligt, gaat de gemeente Groningen zorgen voor meer openbare en openbaar toegankelijke toiletten. Dat moet zorgen voor een gastvrijere gemeente richting mensen met blaas- en darmproblemen en voor minder overlast door wildplassers.

De fractie komt met de oproep, nadat de gemeente Groningen vorig jaar op de 124ste plek eindigde op de ranglijst van de Maag Lever Darm Stichting en de HogeNood-app, als het gaat om toiletvriendelijkheid. De partij ziet met name een tekort aan openbare toiletten buiten het stadscentrum, waaronder in het Noorderplantsoen, het Stadsstrand, het Stadspark, het Oosterpark, het Pioenpark en Park Selwerd. Ook in de winkelcentra in Selwerd en Helpman en aan het Overwinningsplein en het Van Lennepplein wordt de norm (toegankelijke en schone toiletten binnen een straal van 500 meter) niet gehaald.

“Het feit dat er onvoldoende openbare of opengestelde toiletten zijn in onze gemeente en dat is wat Student & Stad betreft zonde”, schrijft Karoline de Groot, raadslid namens Student en Stad. “Voldoende openbare toiletten horen bij een gastvrije gemeente, zorgen ervoor dat buik- en blaaspatiënten en ouderen gerust op pad kunnen en kunnen bijdragen aan het verminderen van overlast in de openbare ruimte.”

De fractie vraagt de gemeente om meer toiletten toe te voegen. Daarnaast wilde partij dat de gemeente in gesprek gaat met ondernemers over het openstellen van toiletten in winkels en horecagelegenheden, met name in winkelcentra. De toiletten moeten daarnaast makkelijker te vinden zijn dan nu het geval. Student en Stad denkt daarbij aan borden, stickers en het aanmelden van de toiletten bij de app van Hoge Nood.