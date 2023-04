Streep door schaapscheerdersdag in Noorderplantsoen: “Nieuw beleid maakt het onmogelijk”

Foto Andor Heij

Het schaapscheerdersevenement in het Noorderplantsoen keert niet weerom. De editie van 2022 is de laatste geweest, zo laat de organisatie weten.

“Dit jaar zullen wij geen schaapscheerdersdag organiseren”, laat de organisatie weten. “Nieuw beleid van de gemeente Groningen staat evenementen, waarbij dieren betrokken zijn, niet meer toe.” Daarbij verwijst men naar de nota Dieren van de gemeente Groningen. Daarin staat dat evenementen met dieren niet zijn toegestaan: ‘Evenementen kunnen negatieve effecten hebben op dieren door onder andere licht, geluid, trillingen, optische verstoring, bodemverdichting en cumulatie. Bij de uitvoering van een evenement moeten deze nadelige effecten op dieren zoveel mogelijk worden voorkomen, beperkt worden of ongedaan gemaakt worden’, zo staat in de nota te lezen.

“Wellicht later dit jaar een markt met wolproducten”

Ondanks dat het evenement niet door zal gaan, zullen de schapen wel geschoren worden. “Maar dit zal gebeuren zonder publiek. Wel gaan we kijken naar de mogelijkheid om een markt te organiseren waar wolliefhebbers de wol van de Stadskunnen kopen. Daarover volgt later meer informatie.” De schaapscheerdersdag vond de afgelopen jaren in juni plaats. Publiek kon zien hoe schapen geschoren werden met een scheermachine en ook hoe dit er vroeger aan toe ging, toen er nog een schaar werd gebruikt. Op het terrein stonden tevens kraampjes waar producten gekocht konden worden. De editie van vorig jaar trok enkele honderden bezoekers.

Een belangrijke doelgroep tijdens de afgelopen edities waren kinderen. Zij konden zien hoe schapen geschoren worden, maar ook wat je met wol kunt doen. Daarbij konden ze ook de handen uit de mouwen steken met de workshops die op het terrein plaatsvonden.

Verslaggever Paul Blom maakte vorig jaar een reportage over de schaapscheerdersdag in het Noorderplantsoen: