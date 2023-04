Stones-tentoonstelling voor het laatst te zien in Stad; Groninger Museum verwacht grote belangstelling en drukte

Foto Andor Heij. Groninger Museum Rolling Stones

Het Groninger Museum verwacht grote belangstelling en drukte bij de terugkeer van de tentoonstelling ‘The Rolling Stones – Unzipped’. De expositie in het museum is de laatste voor de tentoonstelling. ‘Unzipped’ komt daarna in geen enkel ander museum terug.

De tentoonstelling begint op 30 juni aanstaande en zal tot 21 januari volgend jaar te zien zijn in Groningen. Dat betekent volgens het museum voorgoed het einde van de tentoonstelling.

Dat gaat waarschijnlijk voor aanzienlijk meer publiek zorgen, omdat mogelijk veel fans uit binnen- en buitenland naar Stad komen om de expositie over de zestigjarige carrière van de Engelse rockband te kunnen zien. Het museum stelt dan ook dat fans er nu echt op tijd bij moeten zijn om een ticket te boeken en waarschuwt voor drukte.

‘The Rolling Stones – Unzipped’ komt voor de tweede keer naar Groningen en dat is uniek. Vanwege corona was ‘Unzipped’ in 2020 slechts kort te zien. Na vier weken moest het museum de deuren sluiten, waardoor vele fans teleurgesteld werden. Die krijgen dus nu opnieuw een kans.