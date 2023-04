Stichting Beeldlijn zoekt naar bijzondere bomen in Groningen

Heb jij een bijzondere band met een boom en wil je daarover vertellen? Dan is Stichting Beeldlijn op zoek jou.

Voor een film over de verhalen achter Groningen zoeken filmmakers Tom Tieman en Ronald Pras naar mensen die een speciale band hebben met een boom die in de provincie Groningen staat. Vervolgens gaan de filmmakers met bomenwachter Bert Plaat op onderzoek uit en praten over de rol van deze boom in de omgeving.

De film heeft de voorlopige titel ‘de boom in!’ en wordt over een jaar uitgezonden op RTV Noord.

Heb jij een bijzonder bomenverhaal en wil je dat heel Groningen meer te weten komt over jouw favoriete exemplaar? Stuur dan een mail naar info@stichtingbeeldlijn.nl. Foto’s van de boom zijn daarbij erg welkom.