Sterrenkundige Jeffrey Bout: “Breng eens een bezoek aan het Lauwersmeer.”

Foto: Brocken Inaglory - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2632873

Jeffrey Bout bespreekt wat er deze maand te zien is aan de Groningse sterrenhemel. Zoals iedere maand is er weer genoeg te zien wanneer we naar boven kijken.

Deze maand is het steelpannetje goed te zien, oftewel de grote beer. De komende maand staat deze namelijk recht boven je hoofd wanneer je naar boven kijkt. De planeten die momenteel het dichtst bij de zon staan zijn Mercurius en Venus. De laatste is al een tijdje goed te zien in het westen. De komende twee weken komt de planeet Mercurius ook in beeld. Rond kwart over negen is deze planeet goed te zien. Op 7 april is hij het meest zichtbaar aan de hemel.

Mooie samenstanden

Daarnaast staat de planeet Mars al maandenlang hoog aan de hemel. Je kunt hem herkennen aan de opvallende oranje kleur. Op 22 april staat de maan vlak bij Venus. Linksonder dit duo staat de ster Aldebaran. Rechts van de maan is een klein groepje sterren te zien, die waarschijnlijk samen zijn ontstaan uit een gaswolk.

Jeffrey Bout heeft een tip: breng eens een bezoek aan het Lauwersmeer. Op deze plek is het echt donker en daardoor kun je de sterrenhemel extra goed zien. Daar in de buurt bevindt zich een bezoekerscentrum. Van daaruit kun je een ‘glow in the dark’ route lopen terwijl je iets te weten komt over de sterren.

Jeffrey Bout is maandelijks te gast tijdens de OOG Ochtendshow: