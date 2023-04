Start van de Goede Week in de Lutherse Kerk: “Verschillende aria’s uit Matthäus-Passion te horen”

Foto: Lutherse Kerk Groningen

In de Lutherse Kerk aan de Haddingestraat worden zondagochtend 2 april verschillende aria’s uit de Matthäus-Passion ten gehore gebracht door zangstudenten van het Prins Claus Conservatorium.

Vanaf 10.00 uur zullen vier studenten verschillende werken van Johann Sebastian Bach ten gehore brengen. “Ook gaan ze koordelen zingen uit het Johannes-Passion, waaronder het prachtige slotkoor Ruht wohl“, laat een woordvoerder van de Lutherse Kerk weten. “Hoogtepunt in het programma is de sopraanparia Aus Liebe will mein Heiland sterbe. De vier studenten zijn Marina Torra Cabau, sopraan, Wilko Koekoek, countertenor, Olivier Kemler, tenor, en Michiel Nonhebel, bas bariton. De entree is gratis.

Het passieconcert vindt plaats op Palmzondag. Tevens is het zondag de start van de Goede Week. De Goede Week, of Heilige Week, is in het christendom de week waarin de gebeurtenissen worden herdacht rondom het lijden, sterven en verrijzen van Jezus. Het zijn de laatste zeven dagen van de grote vastentijd.

Beluister hier Ruht wohl, in een uitvoering van de Nederlandse Bachvereniging: