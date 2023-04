Stadspark strijdend ten onder tegen koploper WKE

Foto Andor Heij. SC Stadspark - WKE

SC Stadspark knokte zondagmiddag in eigen huis voor wat het waard was, maar de nieuwe koploper in de tweede klasse K, WKE-16, bleek net een maatje te groot: 2-3. Stadspark staat negende en moet nacompetitie tegen degradatie vrezen.

Stadspark ging de wedstrijd tegen de ploeg uit Emmen met veel strijd aan en na 12 minuten schoot Michel Boonstra de thuisclub op 1-0. WKE ging in de achtervolging. Henk Bakker kopte net naast en een verraderlijk schot van Brian Haak werd met moeite gepareerd door Stadspark doelman Erwin Miedema.

Boonstra had ook een dergelijk schot in huis dat met moeite door WKE doelman Wim Kok werd gepakt. Kok plukte fraai een kopbal van Mart Nieland uit de aansluitende corner uit de bovenhoek. Op slag van rust werd het 1-1 toen Harold Wolters een voorzet van Jan Scholten benutte.

Na de pauze stuitte Jochem Scholten tot twee keer op Miedema. De tweede rebound van Lorenzo Hindriks ging er wel in: 1-2. Wolters leek met zijn tweede in de 71e minuut de wedstrijd te beslissen: 1-3.

Maar Stadspark richtte zich nog even op en Cedwin Tel schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak 2-3. Een gelijkmaker zat er echter niet in. WKE miste zelfs nog twee enorme kansen.

Omdat concurrent Stadskanaal van Helpman won is de afstand met de veilige achtste plaats gegroeid naar vier punten. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan.