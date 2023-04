Stadsgids Henk Bakker vertelt bijzondere verhalen over Groninger verzetsstrijders

Foto: Frits Poelman DvhN

Op de Zuiderbegraafplaats vindt op zondag 30 april en dinsdag 2 mei een speciale rondleiding plaats langs de graven van verzetsstrijders van de Tweede Wereldoorlog.

“Ik gaf rondleidingen langs graven van beroemde Groningers die ook op de Zuiderbegraafplaats liggen”, vertelt stadsgids Henk Bakker. Toen hij ontdekte dat er geen kransen werden gelegd op deze begraafplaats, begon hij met rondleidingen geven. Tegenwoordig heeft de Zuiderbegraafplaats een oorlogsmonument en worden er kransen gelegd op 4 mei.

Vrouwen in het verzet

Er bestaat niet zoiets als ‘de verzetsstrijder’. “Het waren allemaal heel verschillende mensen”, legt Bakker uit. “De een was machinebankwerker of elektricien en de ander advocaat.” In het verzet zaten ook veel vrouwen. Sommige vrouwen ondersteunden hun man, maar er waren ook vrouwen die niets wisten van de verzetsactiviteiten van de man. Dit werd vaak gedaan uit bescherming: als de man werd opgepakt, kon de vrouw geen informatie geven.

Kinderwagen

Een van de vrouwen die actief was in het verzet was Anna Buringa. Omdat de Duitsers gericht waren op mannen, kon Buringa gemakkelijk door de stad rondlopen om kranten langs te brengen. “Er werd zelfs gezegd dat ze wapens meedroeg in haar kinderwagen”, vertelt Bakker. Na de bevrijding is Buringa om het leven gekomen. Toen een man zijn geweer schoonmaakte, gaf het geweer een schot en trof Buringa.

Pacifistische groepen

Het verzet in Groningen bestond uit een aantal verschillende groepen. Een van die groepen heette ‘meneer en mevrouw de Groot’. “Die waren heel pacifistisch ingesteld.” Deze groep drukte bijvoorbeeld een krant met de naam ‘De Vonk’. Daarnaast vervalsten ze legitimatiebewijzen en bonnen. Dit soort groepen kozen ervoor om niet gewelddadig te zijn.

We verzamelen zondag 30 april en dinsdag 2 mei op de Zuiderbegraafplaats om twee uur ‘s middags voor de rondleiding. Henk Bakker was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: