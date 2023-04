‘Als het zo door gaat, is het ov straks onbruikbaar’

Foto: Qbuzz

‘Er moet juist geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer, niet bezuinigd.’ Met deze woorden omschrijft de raadsfractie van de SP haar visie op de gevolgen van de dieprode cijfers van het OV Bureau Groningen-Drenthe.

De partij heeft grote zorgen over de miljoenenbezuiniging die het OV-Bureau volgend jaar wil doorvoeren, onder meer door te snijden in het busaanbod in de gemeente. Onaanvaardbaar, aldus SP-gemeenteraadslid Hans de Waard: “Het openbaar vervoer heeft het de afgelopen jaren al zwaarte verduren gekregen. In Groningen zijn de afgelopen 5 jaar al 15 procent van de bushaltes verdwenen. Als het zo door gaat en er weer miljoenen bezuinigt worden is het ov straks onbruikbaar.”

Snijden in de dienstregeling om het tekort van 8,2 miljoen euro op te vangen (waarvan 2,5 miljoen door besparingen op de dienstregeling) werkt volgens de fractie compleet averechts. Meer bussen en lagere prijzen zorgen volgens de raadsfractie juist voor oplossingen. Oplossingen waar de reiziger zo min mogelijk de dupe van is, aldus De Waard: “Een goedkoper abonnement, zoals men in Duitsland heeft, zou een oplossing kunnen zijn voor het beter betaalbaar en bereikbaar maken van het openbaar vervoer. Zo wordt reiziger verleidt om vaker met de bus of de trein te gaan. In de strijd tegen klimaatverandering en files op de wegen kan het OV een sleutelrol spelen. Daarom moet er juist in geïnvesteerd worden, niet bezuinigd.”