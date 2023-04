SP en bewoners gaan plan voor woningen maken tegen kou, schimmel en tocht

Google streetview

De SP en huurders van woningen aan de Timorstraat gaan woensdag een bijeenkomst organiseren om de problemen in hun huizen zoals schimmel, kou en vocht te bespreken.

De bewoners willen daarom renovatie en isolatie van hun woningen. Op de bijeenkomst worden gezamenlijk plannen gemaakt om de woningen te verbeteren. De huurders willen dan met die plannen naar woningbouwvereniging Lefier.

“Het is niet de enige straat in de Indische Buurt met deze problemen”, aldus SP fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Daarom wordt op initiatief van de SP deze problemen op 19 april in de gemeenteraad besproken. We roepen bewoners op om ook te komen om de wijkvernieuwing in deze buurt zo snel mogelijk te beginnen.”