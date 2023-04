Solarfields, bekend van de zonneparken, wordt ‘Novar’

Solarfields, marktleider in het opwekken van zonne-energie via grootschalige zonneparken, verandert zijn naam in Novar. Solafields is onder meer ontwikkelaar van het zonnepark bij Dorkwerd.

Door de continue ontwikkeling op het gebied van duurzame energie, de toenemende vraag naar slimme oplossingen en de dreiging van schaarste gaat het bedrijf zich vanaf nu toeleggen op grootschalige groene energiesystemen.

Solarfields ziet in het energielandschap een verschuiving van grote energiecentrales in kleinere duurzame energiesystemen die in een fijnmazig netwerk aan elkaar verbonden zijn. Het nieuwe Novar gaat zich daar volledig op richten. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren twintig zonneparken gerealiseerd, plus een groot aantal zonnedaken; goed voor zo’n 1,5 miljoen zonnepanelen.

“We zien dat de energietransitie stagneert: er is meer vraag dan aanbod, ons energienet loopt vol en schaarste dreigt, aldus directeur Gerben Smit. “Dat vraagt om slimme oplossingen en het bouwen van alternatieve assets. Van enkele grote centrales gaan we naar een uitgebreid netwerk van lokale, duurzame energiesystemen met afstemming van vraag en aanbod. Met de lancering van Novar komen we tegemoet aan die uitdagingen.”