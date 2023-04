Snorfietsrijder (14) zonder helm raakt voertuig kwijt na achtervolging

Foto via Politie.nl

Een 14-jarige snorfietsrijder moest woensdag toekijken hoe zijn snorfiets in beslag werd genomen door agenten. Met het voertuig bleek van alles mis te zijn. Dat meldt de politie op sociale media.

“Wij zagen de bestuurder op de snorfiets rijden op De Rollen in Ruischerbrug”, schrijft de politie. “De bestuurder viel op omdat hij geen helm droeg. Ook weigerde hij te stoppen. Na een korte achtervolging konden we hem alsnog staande houden.” Tijdens het onderzoek dat volgde bleek er van alles mis te zijn. Zo had de 14-jarige bestuurder logischerwijs geen rijbewijs. En ook stond de snorfiets als gesloopt geregistreerd. “Ook was het voertuig niet verzekerd, en er bleek er technisch van alles mis te zijn.”

Daarop werd de scooter in beslag genomen. De snorfietsrijder kreeg verschillende bekeuringen uitgereikt.