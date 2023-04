Snellere uitgifte bedrijfsterreinen

foto: Google Streetview

De vraag naar bedrijfsruimte in de stad is groot en de gemeente moet dan ook sneller dan gedacht beginnen met de uitgifte van bedrijfspercelen.

Het afgelopen jaar is de werkgelegenheid in met ruim 7.500 banen toegenomen tot bijna 170.000. De werkgelegenheid groeit sneller dan in eerder is voorzien. De uitgifte van bedrijfsterreinen vinden plaats aan de west en oostkant van de stad. Ook de vraag naar kantoorruimtes groeit, de gemeente wil kantoren concentreren rond Openbaar- Vervoer-knooppunten.

Maar ook in woonwijken als de Suikerzijde en de Stadshavens komen kleinschalige bedrijfsruimtes.