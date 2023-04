Slenteren langs mineralen, edelstenen en fossielen op internationale beurs in Stad

Liefhebbers van mineralen, edelstenen en fossielen kunnen Paasmaandag te kust en te keur. In sporthal De Brug aan de Donderslaan vindt de 38ste editie van de Internationale Mineralen en Fossielen beurs plaats.

De organisatie is in handen van geologische vereniging Het Kristal. “Op de beurs zullen veel handelaren aanwezig zijn die mineralen, edelstenen, fossielen en sieraden tentoonstellen en uiteraard aan de man proberen te brengen”, laat de organisatie weten. “De zaal zal flink vol staan met kraampjes.” De organisatie verwacht dat er zeker veertig standhouders aanwezig zullen zijn. Daarnaast zullen er verschillende activiteiten plaats vinden zoals demonstraties hoe edelsteen geslepen wordt. Ook kan bekeken worden hoe geode bollen gekraakt worden en is er volop informatie beschikbaar.

Ook voor kinderen is er genoeg te doen. “We organiseren een mineralen-zoektocht. Dat wat je vindt mag je mee nemen naar huis. Ook kunnen de handen uit de mouwen worden gestoken bij een workshop vuursteen bewerken. Zo kan er een bijl worden gemaakt. En in de sporthal kan er gezocht worden naar fossielen en een haaientand.” De beurs begint Paasmaandag om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.