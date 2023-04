Slechte dag voor Groninger amateurclubs

Foto Andor Heij. Voetbal.

Het was zondag een slechte dag voor de Groninger amateurclubs. Alle clubs die nog ergens om spelen gingen onderuit.

In de eerste klasse E moet GRC Groningen ineens vrezen voor degradatie. In en tegen Emmen werd met 3-0 verloren. GRC zakte naar de achtste plaats en heeft slechts één punt voorsprong op de positie die nacompetitie tegen degradatie betekent. GVAV was vrij en bleef vierde.

In 2K verloren alle Groninger clubs. Helpman kan de titelaspiraties wel vergeten na de 3-1 nederlaag in en tegen Stadskanaal. Shaquille Sanches maakt bij een 3-0 achterstand de enige treffer. Nacompetitie voor promotie lijkt het hoogst haalbare voor Helpman.

Forward verloor ook met 3-1. Op Zernike werden de studenten geklopt door Annen. De Drenten kwamen met 2-0 voor. Brian Mangnus zorgde voor de aansluitingstreffer. Forward had gelijk kunnen komen, maar Tomas Butz miste een strafschop. Annen scoorde later wel vanaf elf meter. Forward staat nu zesde en grijpt mogelijk naast de nacompetitie voor promotie.

Stadspark verloor van de nieuwe koploper WKE-16. Het verslag staat hier.

In 3C won FC Lewenborg, dat al weken kampioen is, wel. Uit werd ZNC met 3-2 geklopt. Edu Gerds, Armando Kremer en Gerben Veenstra scoorden. Het was het enige duel dat werd gespeeld in 3C.