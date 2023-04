Situatie FC Groningen nog beroerder geworden na winst Excelsior

Foto Andor Heij. Voetbal.

De degradatiezorgen van FC Groningen in de eredivisie zijn vrijdagavond zonder zelf te spelen nog groter geworden.

Concurrent Excelsior won in Rotterdam met 2-1 van Go Ahead Eagles, waardoor het gat met de veilige vijftiende plaats voor FC Groningen tot tien punten is gestegen. FC Emmen staat nu op de zestiende plek. En dat betekent aan het einde van de rit nacompetitie tegen degradatie. Het verschil tussen Emmen en FC Groningen is acht punten. Groningen staat voorlaatste en dat is een directe degradatieplek.

FC Groningen speelt zaterdagavond in Waalwijk tegen RKC. FC Emmen speelt zondag in Amsterdam tegen Ajax. Er zijn nog zes wedstrijden te gaan.