Sietse is molenaar: ‘Het maakt mijn hoofd leeg’

Hij was 16 jaar toen hij voor het eerst de molen aanzette. Nu, veertig jaar later, werkt Sietse Pot nog steeds op dezelfde zaagmolen in Woltersum: “Ik was direct verkocht. En nog steeds werk ik hier elke week met een hoop plezier en een hoop ontspanning.”

Om de kneepjes van het ambacht in de vingers te krijgen, deed Sietse de opleiding tot molenaar. “Geslaagd natuurlijk. En vervolgens ben ik nooit meer weggegaan.” Met al die jaren ervaring wordt hij door zijn collega’s echt als de grote baas van de molen gezien, maar zelf is hij bescheiden: “Honden hebben een baas. Wij doen het allemaal samen hier.”

Van de 25 zaagmolens in de gemeente Groningen zijn er nog maar twee over. Een unieke werkplek dus. “Alles wat we hier doen heeft zijn charmes”, vertelt de molenaar. “Van onkruid wieden tot dakgoten schoonmaken.

Wij bezochten de molen, genaamd Fram. In onderstaande video laat Sietse zien wat een molenaar allemaal doet: van het slijpen en zagen op de werkplaats tot aan het smeren met varkensvet op het zolderkamertje. Tijdens de rondleiding zet Sietse de molen wel af en toe stil, zodat er geen gehakt van ons wordt gemaakt.