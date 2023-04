FC Groningen stelt verkoopstart seizoenkaarten uit in verband met dreigende degradatie

Foto: fcgroningen.nl

De seizoenskaarten van FC Groningen gaan dit seizoen later in de verkoop dan normaal. De club wacht met start van de verkoop totdat duidelijk is in welke competitie er volgend seizoen wordt gespeeld.

FC Groningen neemt het besluit, omdat de club er slecht voorstaat in de competitie en moet vechten voor lijfsbehoud in de Eredivisie.

Volgens FC Groningen is er vanuit de supporters veel vraag naar nieuwe seizoenskaarten, ongeacht de stand. Maar seizoenskaarten voor een club in de Eredivisie zijn over het algemeen duurder dan die voor een club in de Keuken Kampioen Divisie.

Ondanks het besluit noemt de clubleiding de roep vanuit de supporters om nu al te beginnen met de verkoop een grote steun: “De roep vanuit diverse supporters om de seizoenkaartverkoop voor het seizoen 2023/2024 te starten, geeft de FC hoop en vertrouwen voor de toekomst. Clubliefde betekent voor velen onvoorwaardelijk achter de club blijven staan, ongeacht de stand.”

FC Groningen staat op dit moment op de zeventiende plek in de Eredivisie en degradatie lijkt daarmee eigenlijk niet meer te ontlopen. De club heeft nog vijf wedstrijden te spelen. Komende zaterdag begint de club aan haar laatste strijd ten degradatie, met een thuiswedstrijd tegen N.E.C.