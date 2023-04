Schuiling heeft ‘minder dan vijftig procent’ vertrouwen in goede afhandeling gasdossier

Burgemeester Koen Schuiling

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen heeft er niet al te veel vertrouwen in dat het kabinet met een ruimhartige compensatie voor de aardbevingsschade en de ‘ereschuld’ in Groningen komt. Dat liet Schuiling dinsdagmiddag weten in het WNL-radioprogramma ‘Sven op 1’ op NPO Radio 1.

In de aanloop naar het eerste Tweede Kamerdebat over het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen, wat morgen en overmorgen plaatsvindt, stelt Schuiling dat de gesprekken met het Kabinet tot nu toe er moeilijk zijn verlopen. “Ik merk nog weinig van de ruimhartigheid”, aldus de burgemeester.

Volgens Schuiling heeft het huidige kabinet, ook in de afgelopen jaren, meermaals de gelegenheid gehad om direct voor doelgerichte en ruimhartige compensatie te zorgen, maar is er te weinig gedaan om dat voor elkaar te krijgen. “Ik constateer bijvoorbeeld dat Hans Vijlbrief, als staatssecretaris die speciaal belast is met het onderwerp, ongelofelijk hard zijn best doet. Maar bij andere leden van het kabinet zie ik te weinig beweging om het goede antwoord te formuleren.”

Schuiling haalt aan dat de inlossing van de ereschuld niet alleen draait om compensatie, maar ook om investeringen in Groningen. Maar volgens de burgemeester is het kabinet nog steeds niet bereid om ook op andere gebieden te investeren in het noorden. Schuiling gaat daarbij ook zijn eigen partijgenoten niet uit de weg; “We hebben gezien dat minister Harbers 7,5 miljard had om te investeren over de infrastructuur in het Rijk. Nog geen vier procent daarvan is voor het noorden. Als dat je insteek is, gaan we ook niet het perspectief en de ereschuld invoeren.” Volgens Schuiling blijft het vaak ‘een tijdje stil’ als hij Harbers (ook VVD) hem hier op aanspreekt.

Luister het hele interview wat Sven Kockelman dinsdag rond het middaguur had met Schuiling terug op de website van NPO-Radio 1.