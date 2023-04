Schapen weer in de stad voor ecologisch groen onderhoud

Foto: Gemeente Groningen

De stadsschapen zijn vrijdag vanuit Drenthe weer gearriveerd in Groningen. Dat gebeurde aan De Bunders op Zernike.

De stadskudde is direct naar de Dr. Uilkensbrug gegaan om daar aan hun “klus” te beginnen. Tot in het najaar zorgen de paar honderd schapen er namelijk voor dat op ecologische wijze het groenonderhoud gedaan wordt.

Zo gaan ze langs bermen, parken en fietspaden. Zo blijven veel bloemen, de rupsjes en kikkertjes bespaard en belanden ze niet in een grasmaaimachine. De schapen beginnen in het noorden van de stad en gaan over een tijdje naar het zuiden. Zo komen ze ook dwars door het Noorderplantsoen.