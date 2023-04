Ruzie op Werkmanbrug leidt tot vondst vuurwapen

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben zondagochtend op de Werkmanbrug twee personen aangehouden vanwege het in bezit hebben van een vuurwapen. Dat meldt de politie op sociale media.

Op de meldkamer was een melding binnengekomen van een ruzie tussen meerdere personen. Agenten spoedden zich daarop naar de locatie. “Er werd ruzie gemaakt over een bedrag van 70 euro”, schrijft de politie. “Wij hebben beide partijen uit elkaar gehaald. Terwijl we dat deden werd ons verteld dat er een vuurwapen in een auto zou liggen. Wij zijn daarop onderzoek gaan doen en dit bleek inderdaad te kloppen.”

Een 44-jarige man en een 43-jarige vrouw werden aangehouden. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau. Het vuurwapen is in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek in de zaak.