Ruime zege Be Quick 1887 op Alcides

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Alcides

Be Quick 1887 won zaterdagavond in Meppel met ruime cijfers van Alcides: 5-0. Be Quick blijft daardoor op twee fronten mee doen voor een (vervangende) periodetitel in de vierde divisie A zondag.

Be Quick was de betere ploeg en kwam na 17 minuten op voorsprong door een intikker van Pim Betzema. Nagesh Amatsaleh kreeg voor rust twee aardige kansen die niet verzilverd werden.

Na de pauze werd het vlot 2-0 door Robbin van Kooten. Nilay van der Ploeg maakte er na 55 minuten 3-0 van. Nadat Geertjan Liewes op de paal had geschoten scoorde Van der Ploeg wel: 4-0. Ook Liewes wist het net te vinden toen hij in de 72e minuut na een vrije trap raak knalde: 5-0.

Be Quick klom over Westlandia, dat twee punten verspeelde, heen naar de zesde plek met 42 punten uit 24 wedstrijden. In de derde periode heeft Be Quick 10 uit 4.