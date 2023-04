Ruim 4750 panden in Stad krijgen cultuurhistorische erfgoed status

Foto: Erfgoedloket Groningen

Inwoners van de gemeente Groningen kunnen van 20 april tot eind mei reageren op het ontwerp-bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen. Het gaat om ruim 4750 panden.

In het bestemmingsplan worden worden karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen in de voormalige gemeente Groningen vastgelegd. In het plan staat onder meer dat de gemeente bij een aanvraag voor sloop een extra afweging gaat maken, waarbij het cultuurhistorisch belang van het het pand een rol gaat spelen. De gemeente wil hiermee karakteristieke gebouwen zoveel mogelijk bewaren. Uiteindelijk blijft sloop nog steeds mogelijk, maar dan wel met een vergunning.

De inventarisatie van het zogenoemde onbeschermde erfgoed heeft op het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen geleid tot 4.134 objecten met de status ‘karakteristiek’ en 610 objecten met de status ‘beeldondersteunend’. Er zijn nog meer gebouwen die in aanmerking komen voor een monumenten status, maar dat wordt later verder uitgewerkt.