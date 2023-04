Ruim 300 sprekers naar Groningen voor congres over voetbal

Meer dan driehonderd sprekers vanuit de hele wereld komen volgende maand samen in Groningen om de nieuwste wetenschappelijke inzichten over het voetbal te delen.

Het gaat om de tiende editie van het World Congress on Science and Football. Het congres vindt plaats in het UMCG en diverse andere locaties in de stad. De sprekers delen de nieuwste wetenschappelijke inzichten over het optimaliseren van prestaties en de maatschappelijke impact van voetbal.

Er zijn meer dan vijftig sessies over thema’s als talentontwikkeling, coaching, blessurepreventie en wedstrijdanalyses. Ook onderwerpen als de betekenis en de gezondheidswaarde van voetbal en een veilig sportklimaat komen aan bod. Het congres is bedoeld voor wetenschappers, maar ook voor coaches en trainers. Bovendien presenteren bedrijven en start-ups de nieuwste ontwikkelingen in stands en speciale sessies.

Een van de deelnemers is de Nederlandse topscheidsrechter Danny Makkelie. Hij houdt een sessie over technologische ontwikkelingen in zijn vakgebied. Het congres vindt plaats van 24 t/m 26 mei.