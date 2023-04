RUG-onderzoekers: ‘Doorbraak in windenergie mogelijk door wiebelende wieken’

Experts van de Rijksuniversiteit Groningen, die betrokken zijn bij een proef op een windturbine in Zeewolde, denken dat ‘wiebelende wieken’ gaan zorgen voor een grote doorbraak in de wereld van de windenergie.

Bij Omroep Flevoland en NPO-Radio 2 vertellen de onderzoekers dat de bestaande bladen van windmolens vervangen moeten worden door wieken met beweegbare kleppen. Op die manier zouden de wieken ook bij lagere windsnelheden energie opwekken, waar ze nu vaak stil staan. De onderzoekers verwachten dat de turbine daardoor tien tot twintig procent meer opbrengt.

De onderzoekers kwamen op het idee door een onderzoek naar de albatros. De vogel gebruikt bij de landing zijn vleugels slechts voor een deel, door ze heen en weer te wiebelen. Hierdoor stijgt de opwaartse druk onder de vleugels. Datzelfde zou ook bij de wieken van de windmolen gebeuren.

