RUG krijgt ook resterende bedrag van investeringspakket om werkdruk te verlagen

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De universiteiten in Nederland, waaronder de RUG, krijgen ook de rest van het investeringspakket dat onder meer bedoeld is om de werkdruk te verlagen. Het ministerie van Onderwijs heeft dinsdag bekendgemaakt dat het geld per direct beschikbaar is.

Vorig jaar werd al 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. Nu krijgen ook de sectoren Sociale en Geesteswetenschappen, Techniek en Bèta toegang tot het geld. Het totale pakket bestaat uit 200 miljoen euro. Het ministerie heeft de verwachting dat door de investering er 1.200 nieuwe banen gecreeërd kunnen worden. Hoeveel banen het in Groningen extra op gaat leveren is onbekend. Door de extra banen neemt de werkdruk af en is er meer ruimte voor onderzoek. Minister Robbert Dijkgraaf (D66) van Onderwijs is blij met de structurele investering. Volgens hem kan Nederland hiermee de internationale positie in het onderwijs en de wetenschap behouden en versterken.

Pieter Duisenberg van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland liet eerder al weten blij te zijn met het pakket, en dat er serieus mee aan de slag zou worden gegaan om de werkdruk op universiteiten te verlagen. In Groningen heeft bijna een derde van het wetenschappelijk personeel van de RUG problemen met de hoge werkdruk. Het aantal studenten groeit al jaren terwijl er amper extra docenten en ondersteunend personeel bij komt.