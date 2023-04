Rover: Meer (nacht) treinen, sneltrein naar Delfzijl, haast met Nedersaksenlijn

Foto Andor Heij. Hoofdstation met Arriva trein

Nachttreinen naar Zwolle en Leeuwarden, een sneltrein naar Delfzijl en haast maken met de Nedersaksenlijn. Dat wil reizigersorganisatie Rover.

Rover schrijft aan de nieuwe Statenleden in de provincie dat de laatste treinen vanuit Groningen in alle richtingen om één uur in de nacht moet vertrekken. Richting Leeuwarden en Zwolle moet dat om twee uur zijn. Zo krijgt uitgaanspubliek de kans om langer in Groningen te blijven. Daarnaast moeten er zes in plaats van vier treinen per uur tussen Zwolle en Groningen gaan rijden. Ook de snelheid op dit traject moet omhoog waar het kan.

Sneltrein Delfzijl

Het spoor tussen Loppersum en Stedum moet verdubbeld worden, zodat er een sneltrein tussen Groningen en Delfzijl kan gaan rijden. Ook moet er in de weekeinden op alle spoorlijnen een halfuursdienst komen.

Het nieuwe station Suikerzijde bij Hoogkerk moet volgens de reizigersorganisatie meer naar het westen aangelegd worden voor een betere verbinding met de bussen naar Zernike.

Nedersaksenlijn en Lelylijn

De provincie moet ook lobbyen voor de Nedersaksenlijn tussen Groningen en Twente. Rover wil dat het eerste deel, tussen Veendam en Stadskanaal, er in 2027 ligt.

Daarnaast moet er ingezet worden op de Lelylijn tussen de Randstad en Groningen. Om vanuit Groningen de verbinding met Duitsland te verbeteren moet het traject opgeknapt worden met deels een verdubbeling van het spoor en de versterking van de ondergrond, waardoor de snelheid naar 130 km/uur kan. Het spoor moet ook vanaf Leeuwarden geëlektrificeerd worden.

Bussen

Rover wil ook meer bussen naar de Indische Buurt. Dat moeten er zes worden in plaats van vier. De buslijn naar Eelde moet in de toekomst elk kwartier gaan rijden. De reizigersorganisatie pleit ook voor het behoud van de busverbinding tussen Assen en Zernike.

Fietsen

Het aantal plekken om de fiets bij het hoofdstation te parkeren moet ook omhoog. Bij Groningen Europapark moeten OV fietsen en/of deelfietsen komen. Ook de OV-hub in Ten Boer leent zich daarvoor, aldus Rover.

Rover hoopt dat diverse voorstellen opgenomen worden in het nieuwe collegeprogramma van de provincie Groningen.