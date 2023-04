Rotonde Emmalaan Haren wordt veiliger, misschien volgend jaar al

© Google Maps - Rotonde Emmalaan-Rijksstraatweg

Het gemeentebestuur is voornemens om de komende jaren voor meer veiligheid voor fietsers te zorgen op de Rijksstraatweg. Volgens Haren de Krant liet wethouder Philip Broeksma dit vrijdagochtend weten, bij het in ontvangst nemen van een lijst met handtekeningen van de Fietsersbond Groningen.

De rotonde wordt volgens Broeksma onderdeel van een bredere aanpak van de Rijksstraatweg van Haren tot Glimmen. Een datum voor de aanpak van de rotonde in Haren, die door de lezers van Haren de Krant werd aangemerkt als de gevaarlijkste plek in het dorp, kan Broeksma niet noemen. Maar mogelijk maakte de gemeente volgend jaar al een begin met het verbeteren van de rotonde.

De Fietsersbond Groningen wil dat de rotonde aan de Emmalaan dezelfde inrichting krijgt als de twee andere rotondes op de Rijksstraatweg in het dorp. Dat zou betekenen dat fietsers voorrang krijgen op deze plek. Broeksma zou meer zien in het doortrekken van de Shared Space, zoals die geldt in het centrum van het dorp.