Rondje Stad: ”De Stadswandelingen lopen echt als een tierelier!”

© Rondje Stad

De stad Groningen kent meerdere parels. Iemand die daar veel over weet is Titus Akkermans. Hij is als Stadsgids momenteel weer druk bezig om Groningen goed op de kaart te zetten. Iedere maand neemt hij ons mee in een ‘’Rondje Stad’’.

‘’Het loopt als een tierelier.’’ Dat zegt Titus Akkermans, lid van het Groninger Gidsenteam. Zij verzorgen honderden tours per jaar, en zien een enorme toename van de aantallen toeristen. Daarbij is ons buurland Duitsland sterk vertegenwoordigd.’’ Op de Duitse Dagen was het behoorlijk druk. Akkermans vult aan: ‘’Touringcars vol mensen kwamen deze kant op’’. Duitsers zijn niet de enige die op Groningen afkomen. Deze dagen staat er ook een afspraak met mensen uit Singapore.

Het startpunt van de tour

Elke tour wordt gestart in het Warenhuis van de Verbeelding zoals het Forum werd genoemd bij de opening in november 2019, zo vertelt de Stadsgids. Dat is heel mooi te zien als je tegenover de Groningen Store staat. Als je naar boven kijkt zie je drie thema’s: populaire beeldcultuur, techniek en actualiteit & samenleving. Een goed voorbeeld is Jules Deelder. De kracht van het Forum is namelijk de actualiteit. Toen Deelder overleed was binnen een paar uur een samenkomst op de film-verdieping georganiseerd waar mensen zijn leven konden herdenken.

Forum en de Nieuwe Markt

Als Akkermans met de mensen die hij rondleidt in Het Forum staat, wijst hij hen op de kunstwerken die in het gebouw te zien zijn. Een voorbeeld: als je op de begane grond staat met je gezicht naar het Forum en je kijkt naar de uit gele buizen bestaande balie. Die symboliseren met een lach en een traan de gaswinning. Je zult je afvragen: waarom gele buizen, merkt Akkermans op. ‘Die gele buizen werden gebruikt om het gas te transporteren.’’ Als je dat bedenkt, ontdek je de parels in het kunstwerk uit 2019. Als je op de Nieuwe Markt staat is er ook nog genoeg te ontdekken. ‘’Als je naar voren kijkt bij het Vindicat-gebouw dan tref je allemaal olifanten aan. Hét symbool van Vindicat.’’

