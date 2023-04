Rode Kruis waarschuwt voor koude Koningsnacht

Eerdere Koningsnacht

Het kwik kan komende nacht dalen tot 2 graden boven nul. Het Rode Kruis adviseert daarom mensen die op stap gaan om zich warm in te pakken, zeker als ze alcohol gaan drinken. Dan is er namelijk een verhoogde kans op onderkoeling.



Op Koningsdag blijft het fris. Het Rode Kruis heeft daarom ook advies voor mensen die op een kleedje spullen willen verkopen. Louise Schalkoort, EHBO-instructrice bij het Rode Kruis: “De kou van woensdagnacht blijft nog in de grond zitten. Laat kinderen daarom niet op de koude grond zitten, maar neem een stoeltje mee. En kleed ze goed aan. Het is goed om voldoende water of warme thee te drinken en tussendoor goed te eten.”