Rob Schokker schiet tiental PKC’83 in blessuretijd langs Oranje Nassau

Foto Andor Heij. Rob Schokker van PKC'83 met Ard Veenhof van Oranje Nassau in zijn rug.

Rob Schokker was het goudhaantje zaterdag voor PKC’83 in de stadsderby in de eerste klasse F tegen Oranje Nassau. Terwijl iedereen zich bijna verzoend had met een remise besliste Schokker in blessuretijd anders: 3-2.

De thuisploeg speelde op dat moment met tien man na een rode kaart. “Fantastisch”, zei PKC-trainer Bert Vos, die het kwartje eens zijn kant op zag vallen. “Als je het over geluk hebt, hadden we nog wat negatieve rekeningen open staan”.

Schokker maakte ook de openingsgoal. Op aangeven van Kevin Bakels schoot hij na negen minuten raak. PKC had daarvoor al twee kansjes gehad. Maar twee minuten later was het 1-1 toen de snelle Tim Deelen werd aangespeeld en PKC doelman Bjorn Groninger kansloos liet.

Nadat Bakels een grote kans op een PKC voorsprong had laten liggen, was hij na 25 minuten wel betrokken bij de 2-1. Schokker en Bakels kopten door en Kay Bootsma schoot hard raak. Beide keepers konden zich daarna onderscheiden. Groninger reageerde goed op een schot van Thomas Careman en ON-doelman Erwin Heidekamp sloeg een harde inzet van Wesley Walstra over zijn doel. Na 43 minuten werd er wel gescoord toen Deelen door de defensie van PKC sneed en Careman bediende die van dichtbij raak schoot: 2-2.

PKC’83 met 10 man

Na de pauze kreeg PKC’83 via Brian Inge en Schokker twee behoorlijke kansen die er net niet in gingen. Daarna kreeg PKC een tegenvaller te verwerken. Madhat Aldjejab kreeg na 65 minuten zijn twee gele en dus rode kaart. ON drong meteen aan. Groninger stopte een inzet van Rick Boyer en na gegrabbel van Groninger werd een ON inzet nog net van de PKC lijn gehaald.

Diep in blessuretijd verspeelde ON de bal voorin en Schokker werd meteen de diepte ingestuurd. De spits kapte en draaide en haalde vanaf de rand van het strafschopgebied verwoestend uit en bezorgde daarmee PKC drie onverwachte punten: 3-2.

“We gaven al veel ruimte weg op het middenveld, dus zijn we na die rode kaart vijf, drie, één gaan spelen om minimaal een punt te halen”, aldus Vos. PKC heeft door de winst een gat van negen punten geslagen met de degradatieplaatsen. “Die punten hadden we hard nodig. Ik ben heel blij met de overwinning die op basis van de eerste helft verdiend was. Niet op basis van de tweede helft, maar Oranje Nassau wist maar weinig te creëren na die rode kaart”.

Zijn collega Erwin Heerlijn van Oranje Nassau zag het iets anders: “Ik vond de eerste helft gelijk op gaan. Na rust vond ik ons beter, ook voor die rode kaart. Ik heb toen gewisseld om te winnen met extra aanspeelpunten. Maar je weet dat het ook een keer mis kan gaan”. Ondanks het verlies blijft ON in de race om de titel. ON staat vierde op drie punten van koploper ONS. “Iedereen bovenin speelt nog tegen elkaar, dus we maken nog een kans”, vervolgde Heerlijn. “Maar we moeten voorlopig maar even geen praatjes hebben”.

Gorecht

In dezelfde klasse won Gorecht in Haren met 1-0 van Leeuwarder Zwaluwen en klom naar de veilige negende plaats. Michel Koopman maakte na de pauze de enige treffer van de wedstrijd.